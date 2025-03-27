Нарышкин заявил, что в Европе используют «методички Геббельса».
Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой». Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов. “Методички” Гендиректората предусматривают вколачивание в европейцев идеи о том, что Россия — “второсортная держава”, — цитируют Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Это, по мнению Нарышкина, связано с желанием Запада переписать историю Второй мировой войны и уменьшить роль Москвы в победе над нацизмом. Ранее это обсуждалось и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, указывавшим на попытки Запада переосмыслить исторические события.