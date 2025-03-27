Нарышкин: руководство ЕС запугивает обывателей, используя методички Геббельса

Это, по мнению Нарышкина, связано с желанием Запада переписать историю Второй мировой войны и уменьшить роль Москвы в победе над нацизмом. Ранее это обсуждалось и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, указывавшим на попытки Запада переосмыслить исторические события.