Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День войск национальной гвардии отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в СВО, отметив, что они доблестно сражаются за Родину, выявляют и уничтожают группы диверсантов, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах, и поблагодарил их за верность Отечеству, железную волю, твердость духа и готовность до конца выполнить свой долг перед страной. Об этом он заявил в видеообращении по случаю праздника.
День войск Национальной гвардии России отмечается 27 марта.
«Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», — сказал Путин.
Он уверен, что опыт, полученный в суровых испытаниях, еще больше сплотит ряды войск Национальной гвардии, послужит дальнейшему повышению эффективности на всех участках ее работы.
«А в этом — залог вашего высокого авторитета в обществе, уважения и доверия людей», — подчеркнул глава государства.