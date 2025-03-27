Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО

«Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», — сказал Путин.