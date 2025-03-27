Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу

В своём заявлении в социальных сетях актриса написала: «Несправедливый арест Экрема Имамоглу — это акция не только против одного человека, но и против воли народа. Есть много способов противостоять этой несправедливости. Один из самых мирных и эффективных методов, которые у нас есть, — это бойкот. Решительный бойкот имеет силу непосредственно влиять на государственный аппарат. Мы не отступим. Влияние бойкота со временем возрастает. Мы продолжим действовать решительно и дисциплинированно».