«Кулич — дубайский, рай — православный». Как родилась идея пасхального тренда и что об этом думают в РПЦ

Тем временем спрос на дубайский кулич только растёт — скоро Пасха. Екатерина Абрамова каждый день получает десятки запросов о том, как заказать именно у неё пасхальную продукцию — дубайский кулич и дубайскую пасху, как и где купить рецепты или курс пасхальной продукции «от Абрамовой». К слову сказать, идея печь куличи с начинкой не нова. На кондитерском рынке России уже представлены подобные изделия — с карамелью, с кремом, с ганашем, с шоколадом. В дубайском куличе начинка состоит из дубайской пасхи, фисташковой пасты и теста катаифи. Украшается дубайский кулич так же, как обычный: сахарной глазурью, глазурью с добавлением фисташковой пасты, лепестками фисташек и шоколадной крошкой. Кстати, рецепты дубайского кулича уже появились в Сети, но сдаётся, что они неточные. Скорее всего, главные секреты рецепта Екатерины Абрамовой знают только она и её ученики. Никто их просто так в Интернет сливать не будет. А в кондитерском деле главное — нюансы.