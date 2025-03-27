Снег пройдет в Хабаровске днем 27 марта

На севере — без осадков. В Охотском районе ожидается небольшой снег. Температура ночью составит от минус шести до −21 градуса, днем — от минус семи до плюс одного. Ветер: северо-западный, западный, 2−12 метров в секунду, в Охотске порывы до 15−20 метров в секунду.