Снег пройдет в Хабаровске днем 27 марта

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в четверг, 27 марта, опасных метеорологических явлений в Хабаровском крае не ожидается. Однако в некоторых районах прогнозируется снег и порывистый ветер. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске ночью без осадков, от минус шести до минус восьми градусов. Днем — снег, от нуля до двух градусов. Ветер северо-восточный, 6−14 метров в секунду.
На юге ожидается небольшой снег, местами умеренный. Температура ночью — от минус трех до минус восьми градусов, днем — от минус одного до плюс четырех. Ветер северо-восточный, 7−12 метров в секунду.
В центральных районах небольшой снег, местами умеренный. Температура ночью от минус семи до −19 градусов, днем — от минус четырех до плюс трех. Ветер северо-восточный, юго-западный, от двух до 14 метров в секунду.
На севере — без осадков. В Охотском районе ожидается небольшой снег. Температура ночью составит от минус шести до −21 градуса, днем — от минус семи до плюс одного. Ветер: северо-западный, западный, 2−12 метров в секунду, в Охотске порывы до 15−20 метров в секунду.