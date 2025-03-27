«Пирамиды бы рухнули». Что на самом деле нашли под землёй в Египте

— На дне моря где-то могут быть небольшие промывы, карстовые полости и так далее. Но они не могут быть большими, потому что, если бы они были большими, пирамиды бы обрушились, треснули, провалились, чего не происходит. Любое тяжёлое здание должно стоять на прочном грунте, нельзя строить над огромными карстовыми полостями, — рассказала Life.ru кандидат исторических наук.