Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот

«Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение… Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь», — сказал Николаев на встрече с президентом.