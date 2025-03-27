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Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот

Николаев доложил Путину об улучшении ситуации в Чувашии с жильем для детей-сирот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот.

«Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение… Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь», — сказал Николаев на встрече с президентом.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что ситуация с обеспечением жильем многодетных семей тоже улучшилась.