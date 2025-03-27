В ООН обеспокоены гибелью людей в российском приграничье

В Организации объединенных наций (ООН) выразили обеспокоенность из-за гибели мирных жителей в приграничных районах России. Помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя во время своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине напомнила о необходимости защищать гражданское население.
«Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся боевых действий», — сказала она, уточнив, что речь идет и о территории Российской Федерации.
В частности, Мсуйя напомнила о жертвах среди гражданского населения в Курской, Белгородской и Брянской областях России, а также о повреждении в этих регионах гражданской инфраструктуры.
«Я должна напомнить о необходимости постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов, как того требует международное гуманитарное право. Неизбирательные атаки строго запрещены», — сказала Мсуйя в ходе.
Ранее стало известно, что в белгородском приграничье погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Съемочная группа подорвалась на мине.
За день до этого, 24 марта, в ЛНР при ударе ВСУ погибли 6 человек, в том числе три журналиста, — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель группы Александр Сиркели. Военкор «Звезды» Никита Гольдин в тяжелом состоянии. Они работали под Кременной в Луганской Народной Республике.