В ООН обеспокоены гибелью людей в российском приграничье

За день до этого, 24 марта, в ЛНР при ударе ВСУ погибли 6 человек, в том числе три журналиста, — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель группы Александр Сиркели. Военкор «Звезды» Никита Гольдин в тяжелом состоянии. Они работали под Кременной в Луганской Народной Республике.