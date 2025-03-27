Отец-рецидивист убил маленькую дочь: девочку пытались спасти почти две недели после издевательств родителя

Решение о пожизненном заключении вынесла судья Анна Лай Юэнь-ки. Это произошло в среду, после того как присяжные Высокого суда на прошлой неделе подтвердили вину Лау. Преступление случилось в июле 2020 года. Известно, что у мужчины уже было 12 судимостей. Ранее он нападал на мать девочки, Хелен Люн, облив ее опасной жидкостью. За это он провел в тюрьме 20 месяцев и вышел на свободу в апреле 2020 года.