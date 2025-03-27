Отец-рецидивист убил маленькую дочь: девочку пытались спасти почти две недели после издевательств родителя

В Гонконге местный житель получил пожизненный срок за убийство своей маленькой дочери. Суд признал 42-летнего Лау Кай-пина виновным в том, что он в 2020 году жестоко встряхнул трехлетнюю Люн Нга-ше, что привело к ее смерти. Судья подчеркнула, что мужчина совершил преступление против беззащитного ребенка, применив силу в особенно тяжелых обстоятельствах. Об этом пишет South China Morning Post.
Решение о пожизненном заключении вынесла судья Анна Лай Юэнь-ки. Это произошло в среду, после того как присяжные Высокого суда на прошлой неделе подтвердили вину Лау. Преступление случилось в июле 2020 года. Известно, что у мужчины уже было 12 судимостей. Ранее он нападал на мать девочки, Хелен Люн, облив ее опасной жидкостью. За это он провел в тюрьме 20 месяцев и вышел на свободу в апреле 2020 года.
Спустя всего несколько месяцев после освобождения Лау совершил новое преступление. Утром 18 июля он схватил свою дочь за плечо и несколько раз сильно встряхнул ее. Позже он заявил, что не думал, что это может навредить ребенку.
Однако врачи нашли у девочки тяжелые травмы: кровоизлияние под черепом, повреждения сетчатки глаз и старые следы побоев на теле. Медики диагностировали и синдром потрясенного ребенка. Девочка скончалась 29 июля.
Ранее стало известно, как 35-летний американец окунул свою четырёхлетнюю дочь в кипяток из-за испачканных штанов. От полученных травм ребёнок скончался и отец получил 50 лет тюрьмы.