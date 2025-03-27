Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.
Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.
«Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое», — сказал Путин.
Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы — жилищное строительство и местные дороги.