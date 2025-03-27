SHOT: полковник ГИБДД Кобозев не принял взятку в 665 тысяч рублей от бизнесмена

Сергей Кобозев начал свою карьеру в органах внутренних дел в молодом возрасте и к 33 годам стал самым молодым командиром батальона в Москве. В 2017 году он возглавил 2-й специальный батальон ГИБДД. В 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Кобозева и его личный состав с Днем сотрудника ГАИ, отметив их заслуги в обеспечении безопасности дорожного движения.