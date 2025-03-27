В России предложили ещё один способ борьбы с бездомными животными: запретить разведение непородистых

Зоозащитница утверждает, что предложений по борьбе с бездомными животными в России поступает уйма, но искать нужно корень проблемы. Некоторые пожилые люди не могут найти для себя других видов активности, кроме кормления бездомных животных во дворе, указала Дмитриева.