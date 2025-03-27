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В России предложили ещё один способ борьбы с бездомными животными: запретить разведение непородистых

Чтобы решить проблему бездомных животных в России, следует вносить изменения в законодательную базу, запрещая разводить непородистых кошек и собак. Об этом в беседе с 360.ru заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
Источник: Life.ru

«Единственное, что нам нужно от депутатов, — ограничение на разведение непородистых животных. Больше ничего. Государство предлагает бороться с бездомными животными, но не предлагает бороться с социальной проблемой бездомности», — сказала она.

Зоозащитница утверждает, что предложений по борьбе с бездомными животными в России поступает уйма, но искать нужно корень проблемы. Некоторые пожилые люди не могут найти для себя других видов активности, кроме кормления бездомных животных во дворе, указала Дмитриева.

Ранее в Госдуме предложили сразу усыплять бездомных животных, если они представляют опасность для людей или их имущества. Кроме того, депутаты считают нужным обязать соответствующие службы отлавливать всех бесхозных собак и кошек.