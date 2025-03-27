Врач назвала продукты, которые запрещено употреблять перед авиаперелётом

Если проблемы с ЖКТ вам не нужны, то лучше съесть перед полётом что-то лёгкое и выпить достаточное количество жидкости. В этой формуле один стакан воды считается за час полёта, однако избытка влаги тоже допускать не следует, чтобы лицо не отекало. Не забудьте также хорошо выспаться перед рейсом, ведь утомление может усилить стресс от перелёта.