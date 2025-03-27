Любовь по хлебным крошкам: Психолог объяснила, что такое бредкрамбинг и почему это плохо

«Хлебные крошки» здесь — это приманка для жертвы, которую кто-то пытается заманить в сети. Проявлениями бредкрамбинга психолог считает спонтанные сообщения или редкие звонки, которые никогда не станут полноценным общением. Разумеется, холодность порой сменяется моментами увлечённости и проявления интереса, но это никуда не приводит.
Эксперт отметила, что бредкрамбинг помогает неуверенным в себе людям поддерживать самооценку, поскольку к ним начинает проявлять внимание кто-то другой. Кроме того, людей может пугать концепция серьёзных отношений, а такой метод не предусматривает никакой ответственности.
«Для некоторых людей бредкрамбинг — это просто игра. Но нужно выбираться из отношений, основанных на бредкрамбинге. Первый шаг — признание, что вы находитесь в нездоровых отношениях. Важно осознать, что вы нуждаетесь в большем. Не соглашайтесь на меньшее и не позволяйте себе использовать», — рекомендует Голубева.
Люди с низкой самооценкой часто подвержены чужому влиянию, из-за чего ими легко манипулировать. Ранее психолог рассказала, что заставляет неуверенных в себе женщин и мужчин вновь и вновь вступать в токсичные отношения.