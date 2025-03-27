Любовь по хлебным крошкам: Психолог объяснила, что такое бредкрамбинг и почему это плохо

новое заимствованное слово для описания эмоционального манипулирования в отношениях. Бредкрамбинг — форма воздействия, при которой человек делит весь свой интерес к партнёру на маленькие «крошки» внимания, чтобы «подкармливать» его ими, не выводя при этом отношения на следующий уровень. Об этом рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.