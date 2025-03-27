Старт весенней охоты объявили в Костанайской области

Как пояснили в отделе животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, охотиться можно будет на определенные виды.
Открытие весенней охоты состоится на закрепленных охотничьих угодьях Амангельдинского, Джангельдинского Наурзумского, Камыстинского районов и на землях подчиненных акимату города Аркалыка Костанайской области:
- на селезней уток с 12 апреля по 26 апреля 2025 года.
На закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области (кроме Амангельдинского, Джангельдинского районов и на землях подчиненных акимату г. Аркалыка):
- на селезней уток с 19 апреля по 3 мая 2025 года; на самцов тетерева с 19 апреля по 3 мая 2025 года; на желтого суслика (песчаник) с выхода из спячки по 30 апреля 2025 года.
Напоминаем, что добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при проведении весенней охоты осуществляется охотником, при наличии подсадной утки или чучела.
Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием охотничьего хозяйства, на которой будет производиться охота.
Также там напомнили, что те, кто незаконно добывает диких животных, а также животных и птиц, занесенных в красную книгу Республики Казахстан, несет административную либо уголовную ответственность и возмещают государству ущерб за каждую убитую особь.