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Врач рассказала, две чашки какого чая в день спасут вас от сердечных болезней

Регулярные чаепития могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить общую продолжительность жизни. Об этом сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова.
Источник: Life.ru

По словам эксперта, многие исследования подтверждают, что регулярное употребление чая (две и более чашек в день) помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиопротективный эффект дают содержащиеся в чае полифенолы — катехины и теафлавины.

Катехины — это разновидность антиоксидантов, которые понижают «плохой» холестерин в организме, защищая сосуды от повреждения и снижая артериальное давление. Это хорошо в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше всего их содержится в чае матча (100−300 мг), затем идёт зелёный чай (50−150 мг) и чёрный чай (10−40 мг). Взрослым рекомендуется потреблять 200 мг в сутки, утверждает специалист.

«Теафлавины также способствуют снижению уровня “плохого” холестерина, защите эндотелия сосудов от повреждения», — добавила врач.

Однако чай следует использовать лишь в качестве дополнения и профилактики. Уповать лишь на него как на защитника от сердечно-сосудистых заболеваний не стоит.

Ранее диетолог заявила, что зелёный чай также может помочь вам избавиться от стресса, однако пить его можно не более трёх раз в день. Выручить вас в недобром расположении духа также помогут чай с ромашкой, липовый чай или напитки с мятой и мелиссой.