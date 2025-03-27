Врач рассказала, две чашки какого чая в день спасут вас от сердечных болезней

Ранее диетолог заявила, что зелёный чай также может помочь вам избавиться от стресса, однако пить его можно не более трёх раз в день. Выручить вас в недобром расположении духа также помогут чай с ромашкой, липовый чай или напитки с мятой и мелиссой.