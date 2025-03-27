Врач рассказала, две чашки какого чая в день спасут вас от сердечных болезней

По словам эксперта, многие исследования подтверждают, что регулярное употребление чая (две и более чашек в день) помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиопротективный эффект дают содержащиеся в чае полифенолы — катехины и теафлавины.
Катехины — это разновидность антиоксидантов, которые понижают «плохой» холестерин в организме, защищая сосуды от повреждения и снижая артериальное давление. Это хорошо в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Больше всего их содержится в чае матча (100−300 мг), затем идёт зелёный чай (50−150 мг) и чёрный чай (10−40 мг). Взрослым рекомендуется потреблять 200 мг в сутки, утверждает специалист.
«Теафлавины также способствуют снижению уровня “плохого” холестерина, защите эндотелия сосудов от повреждения», — добавила врач.
Однако чай следует использовать лишь в качестве дополнения и профилактики. Уповать лишь на него как на защитника от сердечно-сосудистых заболеваний не стоит.
Ранее диетолог заявила, что зелёный чай также может помочь вам избавиться от стресса, однако пить его можно не более трёх раз в день. Выручить вас в недобром расположении духа также помогут чай с ромашкой, липовый чай или напитки с мятой и мелиссой.