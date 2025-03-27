Дана Борисова рассказала о борьбе с неизлечимым психическим заболеванием

Борисова сообщила, что ей приходится пить таблетки, но иногда её даже с ними «накрывает». Обострения случаются на два месяца после 15 мая и 15 августа. В такие периоды ей трудно даже с людьми разговаривать, поэтому она почти не выходит из дома. Однако были и случаи более пугающие, когда она ещё не принимала лекарства. Три раза Борисова частично теряла память.