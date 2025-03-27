Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике

«Мы за это время (с 2020 года — ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности» — сказал Николаев.