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Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике

Олег Николаев: за пять лет в Чувашии капитально отремонтировали 111 школ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено.

В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.

«Мы за это время (с 2020 года — ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности» — сказал Николаев.