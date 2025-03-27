Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 марта 2025

Погода в Иркутске 27 марта 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −2…-4 градусов, ночью до −7…-9. Ветер северо-западный 7−12 м/с, порывы 15−18 м/с.
Погода в Иркутске 27 марта 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью −7…-12, при прояснении −17…-22, в Катангском и северо-восточных районах −20…-25, при прояснении до −30, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе днем столбик термометра остановится на отметке −2…-7 градусов, если солнце так и не выглянет, то ожидается −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 27 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске запретят движение по дублеру улицы Ширямова с 27 марта.