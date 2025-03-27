«Найдите хоть одну её патриотическую песню»: Глава ФПБК раскритиковал награждение Семенович

Директор ФПБК подчеркнул, что в России есть много уважаемых артистов, которые гораздо больше сделали для Отечества, но не были представлены к наградам. В пример Бородин привёл Вику Цыганову. Она постоянно ездит в зону специальной военной операции и выступает перед бойцами с патриотическими песнями, напомнил он.