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«Найдите хоть одну её патриотическую песню»: Глава ФПБК раскритиковал награждение Семенович

Анна Семенович не заслуживает медали «За труды в культуре и искусстве», уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, экс-солистка «Блестящих» ничего такого не сделала для страны, чтобы получать подобные награды.

Источник: Life.ru

Директор ФПБК подчеркнул, что в России есть много уважаемых артистов, которые гораздо больше сделали для Отечества, но не были представлены к наградам. В пример Бородин привёл Вику Цыганову. Она постоянно ездит в зону специальной военной операции и выступает перед бойцами с патриотическими песнями, напомнил он.

«Найдите мне хоть одну патриотическую песню, которую поёт Семенович, от которой бы сердце заворачивалось. Я вот не знаю», — заявил глава проекта порталу «Страсти».

Комментируя заявления Семенович о посещении госпиталей и воинских частей, глава ФПБК задался вопросом, почему артистка не освещает свои поездки? По его словам, даже если певица и поддерживает бойцов, она не говорит об этом из-за боязни попасть в санкционные списки.

Напомним, что 25 марта на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Станислав Садальский выразил удивление по поводу этого решения, заявив, что не знаком с достижениями певицы, достойными столь высокой награды.