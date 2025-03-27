Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основателя «Русагро» Мошковича обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении

Основателю «Русагро» Мошковичу и экс-гендиректору компании Басову предъявлено обвинение.

Источник: Комсомольская правда

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями. Об этом информирует РИА Новости. Сообщается, что экс-генеральный директор компании Максим Басов также обвиняется по указанным статьям.

«Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК России)», — цитирует агентство РИА Новости адвоката Руслана Кожуру.

По словам Кожуры, аналогичное обвинение предъявлено Мошковичу.

Накануне сообщалось, что обыски и выемка документов проходят в офисах агрохолдинга «Русагро».

Также сообщалось, что основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович задержан по обвинению в мошенничестве.

Напомним, «Русагро» занимает ведущие позиции в свиноводстве, масложировом бизнесе, растениеводстве и производстве сахара.