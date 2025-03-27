Основателя «Русагро» Мошковича обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями. Об этом информирует РИА Новости. Сообщается, что экс-генеральный директор компании Максим Басов также обвиняется по указанным статьям.
«Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК России)», — цитирует агентство РИА Новости адвоката Руслана Кожуру.
По словам Кожуры, аналогичное обвинение предъявлено Мошковичу.
Накануне сообщалось, что обыски и выемка документов проходят в офисах агрохолдинга «Русагро».
Также сообщалось, что основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович задержан по обвинению в мошенничестве.
Напомним, «Русагро» занимает ведущие позиции в свиноводстве, масложировом бизнесе, растениеводстве и производстве сахара.