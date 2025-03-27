Основателя «Русагро» Мошковича обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями. Об этом информирует РИА Новости. Сообщается, что экс-генеральный директор компании Максим Басов также обвиняется по указанным статьям.