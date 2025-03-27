Ведунья объяснила, почему нельзя заказывать себе могильный камень при жизни, как сделала певица Натали

Ведунья утверждает, что, заказав памятник на свою же могилу, человек привлекает в свою жизнь недоброе.
Каменное надгробие накладывает печать на факт смерти человека, отметила Белова. Если могильный камень заказать ещё при жизни, то он будет манить к себе гибель, болезни и невзгод, отравляя всё ваше существование.
«Совсем другое дело, если при жизни человека вдруг распространяется слух о его смерти. Это невероятно хорошая примета: наши предки считали, что такие слухи доходят до самой Смерти, которая считает, что человек уже попал в её царство, и обходит в будущем его стороной, обеспечивая долгую жизнь», — заключила эксперт.
Ранее Натали рассказывала о последних днях жизни своего тяжелобольного супруга. Она отметила, что после очередного обострения у Рудина началась органическая депрессия, которая затронула внутренние органы, включая сосуды головного мозга. Напомним, Александр Рудин умер 30 июля 2023 года. Причиной смерти назвали осложнения после перенесённого ковида.