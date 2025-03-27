Ведунья объяснила, почему нельзя заказывать себе могильный камень при жизни, как сделала певица Натали

«Совсем другое дело, если при жизни человека вдруг распространяется слух о его смерти. Это невероятно хорошая примета: наши предки считали, что такие слухи доходят до самой Смерти, которая считает, что человек уже попал в её царство, и обходит в будущем его стороной, обеспечивая долгую жизнь», — заключила эксперт.