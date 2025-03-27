Сын тренера Путина по дзюдо перечислил пять главных принципов в жизни президента

По словам Михаила Рахлина, президент никогда не поступится в жизни пятью принципами. Первый «Своих не бросай», второй: «Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки». Третий: «Предательство — худший поступок в жизни». Четвёртый: «Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь». И пятый: «Смысл жизни — в служении Отечеству».