Нутрициолог рассказала, почему людей тянет к вредной еде и причём здесь эволюция

«Дело в том, что когда вы едите что-то жирное и калорийное, мозг выбрасывает в кровь дофамин — нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Именно дофамин создает чувство наслаждения и мотивирует нас повторять это действие снова и снова. За счёт чего формируется зависимость от жиров», — объяснила эксперт.