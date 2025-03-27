Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Претендуешь — соответствуй»: Пучков назвал недопустимым панибратство в общении с детьми

Современная молодёжь не испытывает никакого уважения к взрослым людям, которые пытаются как-то подстраиваться и находить с ними общие точки в разговоре. Молодые должны понимать, что старший возраст даёт авторитет, заявил в беседе с 360.ru блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин.
Источник: Life.ru

Пучков о проблемах общения взрослых и детей. Видео © 360.ru.

По его словам, контакт между взрослыми и детьми строится на инстинктивном уровне, как это делают животные. Но в животном мире именно молодые подстраиваются под тех, кто старше.

Если же взрослый пытается заслужить расположения представителя молодого поколения, то тот начинает думать, что к нему просто подлизываются, поскольку что-то от него хотят, подчеркнул 63-летний Гоблин.

«Чё ты подлизываешься? Зачем? Чего ты от нас хочешь?» Это чисто животные вещи. Возраст — это авторитет, некая дистанция, недопустимость панибратства. Хочешь и претендуешь стать взрослым — соответствуй. Поэтому никаких цацканий", — отметил блогер.

Однако бывает и такое, что у ребёнка возникают проблемы при общении со сверстниками, хотя со взрослыми он таковых не испытывает. Ранее психолог рассказал, как помочь подростку, у которого никак не получается наладить контакт с представителями своего поколения.