В Госдуме призвали проверить краски для волос

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо поступило в распоряжение РИА Новости.
В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту.
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении.
Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило, опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
При этом, подчеркнул депутат, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его все еще добавляют как синтетическую отдушку.