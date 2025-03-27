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«Дружба проверяется деньгами»: Алексей Чадов судится с бывшим другом из-за гонорара

Актёр Алексей Чадов судится со своим бывшим другом и продюсером Максимом Боевым, поскольку их дружба не прошла испытание деньгами. Они собирались вместе снимать кино, наслаждаясь процессом творчества и солидными гонорарами, однако в итоге стали врагами. Об этом сообщает Пятый канал.
Источник: Life.ru

В 2021 году Чадов и Боев начали работу над фильмом, за производство которого отвечала компания, принадлежащая жене Боева. Прибыль договорились благородно поделить пополам, подписав соответствующее соглашение.

В процессе трудностей было полно, в том числе из-за Боева, как говорит сам Чадов. Однако фильм всё же вышел на большие экраны, а в прокате собрал почти 300 миллионов рублей. Актёр утверждает, что не получил из этой суммы ни копейки, но зато ему пришла повестка в суд. Боевы требовали расторжения партнёрского договора. Они были недовольны Чадовым, который привлёк недостаточно инвесторских средств в проект.

«Трёх инвесторов я убедил и взял от них согласие. Мы подписали согласие, и они были готовы. Они были готовы просто даже за три недели до запуска картины входить. И я это говорил Боеву», — пояснил артист.

В итоге Чадов подал в суд ответный иск, требуя от Боева предоставить ему честно заработанные им деньги с фильма.

«Дело касается не только средств и денег. Но это ещё и моя личная честь. Это честь и достоинство меня как продюсера», — подчеркнул Чадов.

Зато в личной жизни у Алексея Чадова полный порядок. Спустя непродолжительное время после развода он тайно женился на своей возлюбленной Лейсан. О его свадьбе знали лишь самые близкие родственники, даже друзья не были в курсе. Позже девушка выложила фото с округлившимся животом.