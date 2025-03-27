«Дружба проверяется деньгами»: Алексей Чадов судится с бывшим другом из-за гонорара

В процессе трудностей было полно, в том числе из-за Боева, как говорит сам Чадов. Однако фильм всё же вышел на большие экраны, а в прокате собрал почти 300 миллионов рублей. Актёр утверждает, что не получил из этой суммы ни копейки, но зато ему пришла повестка в суд. Боевы требовали расторжения партнёрского договора. Они были недовольны Чадовым, который привлёк недостаточно инвесторских средств в проект.