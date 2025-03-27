«За мной никто не ухаживает»: Алиса Мон откровенно высказалась о своей личной жизни

«За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу. Никому не даю повода. Знаете, мне кажется у меня на лбу написано: “Не подходи, опасно”, — считает 60-летняя артистка.
По словам певицы, причиной этому является опыт прошлых отношений. Алиса Мон дважды была замужем. При этом она полагает, что правильный человек ещё придёт в её жизнь.
Однако данный период своей жизни она связывает исключительно с карьерой, поскольку участие в телевизионных шоу послужило толчком для её популярности, а концерты стали приносить ей больше денег.
«График у меня сейчас плотный. Но мне это нравится! Я живу своей жизнью, занимаюсь любимым делом — для меня это очень важно», — отметила она.
В 2018 году Алиса Мон рассказала, что её любимый человек закрывал в доме все окна и форточки, а затем начинал до посинения её избивать, несмотря на то, что вечером ей нужно было выступать на сцене. После этого она ни разу не была замужем.