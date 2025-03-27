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Из-за циклона в Приморье отменили часть авиарейсов

Непогода в Приморье скорректировала график авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Непогода ворвалась в Приморье 27 марта. Из-за циклона были отменены внутрикраевые авиарейсы, о чем сообщили в пресс-службе минтранса региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как поделились в ведомстве, из-за непогоды отменили следующие авиарейсы: Владивосток — Пластун — Владивосток; Терней — Амгу — Усть-Соболевка — Светлая — Самарга — Агзу — Самарга — Светлая — Усть-Соболевка — Амгу — Терней. Также маршрут Владивосток — Кавалерово — Владивосток перенесли на 28 марта на 15:00.

По информации синоптиков Примгидромета, 27 марта на погоду в регионе влияют фронтальные разделы, в край ворвались осадки, местами сильные, наблюдаются гололедные явления. Ветер умеренный до сильного, южного направления. Столбики термометров достигают +2…+7°C.