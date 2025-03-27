В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», — говорится в проекте документа.
Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются, поясняется в проекте.
Кроме того, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, отмечается в пояснительной записке к документу.
Уточнены также вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования, следует из проекта.