В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются, поясняется в проекте.