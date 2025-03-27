Эксперт рассказал, как сэкономить на поездке заграницу

Почти каждый человек любит путешествовать, многие предпочитают выезжать заграницу — знакомиться с новыми людьми, узнавать об их традициях и культуре. Однако сразу в голове назревает вопрос — когда лучше отправиться в другую страну и где взять на это деньги. В разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о способе, который поможет сэкономить.
— Главный совет — путешествуйте в межсезонье. Сразу после майских праздников цена на один и тот же отель может упасть до 50%. Если планируете поездку не в праздники и не в июле-августе, то можно хорошо сэкономить, — отметил Горин.
Также эксперт советует обращать внимание на стыковочные рейсы (перелет с пересадками с одним билетом на самолет — Ред.). Обычно они стоят гораздо дешевле, единственный минус — на дорогу придется потратить гораздо больше времени.
Важно! Проведи свое «маркетинговое исследование». Изучите маршруты, цены и предложения, это поможет найти выгодные акции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Красноярск — Маньчжурия вынужденно приземлился в Иркутске.