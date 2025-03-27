Эксперт рассказал, как сэкономить на поездке заграницу

Почти каждый человек любит путешествовать, многие предпочитают выезжать заграницу — знакомиться с новыми людьми, узнавать об их традициях и культуре. Однако сразу в голове назревает вопрос — когда лучше отправиться в другую страну и где взять на это деньги. В разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о способе, который поможет сэкономить.