В Москве открыли выставку «Культура для победы»

«К сожалению, многие работники культуры, которые внесли вклад в Победу, до сих пор остаются неизвестными. Перед нашей командой стоит задача выявить, сохранить и рассказать об этих героях. Волонтеры культуры по всей стране собрали истории, брали интервью у потомков героев. В прошлом году нам удалось сохранить 477 имен, но в этом году цифра достигнет 1 000 человек. Сегодня на нашей выставке представлено 50 таких историй», — сказала во время церемонии открытия руководитель движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова.
Выставка основана на реальных событиях и редких артефактах, таких как личные вещи, архивные документы, художественные произведения и мультимедийные материалы. Каждый экспонат по-своему раскрывает истории героев, чьи имена могли быть незнакомы широкой аудитории, «но стали олицетворением стойкости и вдохновения для своих территорий». Экспозиция дополнена мультимедийными элементами, звуковыми инсталляциями и сенсорными панелями. «Каждый артефакт — это не просто экспонат, а живая связь с эпохой, которая учит нас никогда не забывать: культура — это тоже оружие, побеждающее мрак», — отмечают организаторы.
Проект пройдет в пяти культурных учреждениях Москвы, а также в Волгограде, Ростове-на-Дону, Липецке, Туле, Якутске и Тюмени. Отмечается, что главными героями выставки стали люди, чья самоотверженная работа часто оставалась незамеченной, но сыграла ключевую роль в достижении общей Победы. С течением времени экспозиция будет пополняться новыми рассказами о героях из этих городов. Основное внимание уделено гуманистической роли культуры, которая помогала людям в тяжелые военные времена: сохраняла национальные ценности и объединяла поколения общей историей и культурным наследием.
Идею проекта поддержала народная артистка СССР Александра Пахмутова. «Она отметила значимость данного проекта для сохранения памяти о тех, кто своим искусством и творчеством помогал стране в трудные времена», — заключили организаторы.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.