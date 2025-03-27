В Москве открыли выставку «Культура для победы»

«К сожалению, многие работники культуры, которые внесли вклад в Победу, до сих пор остаются неизвестными. Перед нашей командой стоит задача выявить, сохранить и рассказать об этих героях. Волонтеры культуры по всей стране собрали истории, брали интервью у потомков героев. В прошлом году нам удалось сохранить 477 имен, но в этом году цифра достигнет 1 000 человек. Сегодня на нашей выставке представлено 50 таких историй», — сказала во время церемонии открытия руководитель движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова.