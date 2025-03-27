В России изменят правила медосвидетельствования на опьянение

Ранее Министерство здравоохранения РФ планировало ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе. Однако такая справка теперь фактически будет означать, что водителя привлекут к ответственности по статье КоАП.