«Преследовали ее с ножом в руке»: подростки пытались расправиться с матерью из-за Wi-Fi

Трое подростков в американском штате Техас были арестованы по подозрению в организации нападения с целью убийства своей матери за то, что она отключила им Wi-Fi. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, полиция задержала двух братьев и сестру в возрасте 14, 15 и 16 лет в их доме в Хьюстоне после того, как они предположительно гнались за своей матерью с ножами.
Дело обстояло так: мать отключила детям Интернет, после чего трое подростков схватили кухонные ножи и начали преследовать ее по всему дому и на улице, пытаясь нанести удары. Шериф сообщил, что женщина получила удар кирпичом, а бабушка упала, когда пыталась её защитить. Серьезных травм им удалось избежать.
Подростков доставили в центр содержания под стражей несовершеннолетних округа Харрис.
Ранее молодая мать из Калифорнии в США умерла от руки своего двухлетнего сына, который случайно обнаружил заряженный пистолет в ее спальне. Известно, что это ружье принадлежало ее молодому человеку.