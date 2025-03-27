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Нарколог назвал самые опасные дни для Ефремова после выхода из колонии

Актёр Михаил Ефремов может после выхода из колонии снова увлечься алкогольными напитками. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Источник: Life.ru

По словам эксперта, для Ефремова может стать поводом выпить в компании друзей даже само его условно-досрочное освобождение. Повышенный риск представляют первый день на воле, второй и ближайшее к ним время, утверждает медик. Если Ефремов обещал бросить пить, то твёрдость такого намерения оценить пока что невозможно, отметил нарколог.

А бросить алкоголь Ефремов действительно обещал, когда общался с судьёй во видеосвязи из тюрьмы. Актёр назвал спиртное своим главным врагом, а суд в итоге решил удовлетворить его прошение об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу артист планирует заняться своим здоровьем.