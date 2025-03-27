Нарколог назвал самые опасные дни для Ефремова после выхода из колонии

По словам эксперта, для Ефремова может стать поводом выпить в компании друзей даже само его условно-досрочное освобождение. Повышенный риск представляют первый день на воле, второй и ближайшее к ним время, утверждает медик. Если Ефремов обещал бросить пить, то твёрдость такого намерения оценить пока что невозможно, отметил нарколог.