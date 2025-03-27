Юрист рассказал, чем собственникам грозит перенос перепланировки квартир на «Госуслуги»

Он отметил, что пока рано говорить о каком-либо упрощении механизма. Если всплывут какие-либо недочёты, их придётся исправлять, после чего изменения будут внесены в техническую документацию помещения.
Прежде всего упростится сам процесс подачи документов, добавил эксперт. Будет добавлено ещё одно электронное окно, через которое люди смогут связаться с органами надзора.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля 2025 года в правовые акты о недвижимости будет внесён целый ряд изменений. К примеру, в некоторых городах программу семейной ипотеки распространят на вторичное жильё, если дому не больше 20 лет.