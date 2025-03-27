Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов

Врачи нашли у некоторых подростков, увлекающихся электронными сигаретами, «попкорновую болезнь». Для неё характерен издаваемый лёгкими звук, похожий на трест, с которым лопается в микроволновке воздушная кукуруза. Об этом сообщила врач-пульмонолог Мария Смирнова в беседе с Телеканалом «Санкт-Петербург».

Источник: Life.ru

«Попкорновая болезнь». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

Компьютерная томография показывает в таких случаях диффузные помутнения, связанные с фиброзными и острыми воспалительными изменениями. Они проявляются из-за той самой «жижи», которую заливают в электронные сигареты. Они могут проникать ещё глубже, чем при обычном курении, провоцируя бронхиолиты и другие патологии.

При нагревании некоторые компоненты выбрасывают токсичные вещества. Они, разумеется, оказывают губительное воздействие на лёгкие человека, а также могут выделять канцерогенный формальдегид, повышающий риск возникновения онкологий.

Ранее в Московской области 12-летняя школьница выкурила несколько электронных сигарет и скончалась. Тело дочери дома обнаружила мать, которая вернулась с работы. Чтобы школьника погибла, хватило всего четырёх вейпов.