Врач предупредила о «попкорновой болезни», которая появляется из-за курения вейпов

Компьютерная томография показывает в таких случаях диффузные помутнения, связанные с фиброзными и острыми воспалительными изменениями. Они проявляются из-за той самой «жижи», которую заливают в электронные сигареты. Они могут проникать ещё глубже, чем при обычном курении, провоцируя бронхиолиты и другие патологии.