Новый глава Красноярской митрополии: в городе должно быть не менее 100 храмов

26 марта владыка Пантелеимон официально передал дела Красноярской епархии новоназначенному главе митрополии епископу Никите.
После подписания документов епископ совершил молебен в Покровском кафедральном соборе города и впервые встретился с местной паствой. В приветственном слове он отметил многолетние труды своего предшественника и рассказал, что планирует продолжать развивать духовную жизнь в крае:
«Очень многое за это время сделано. Я здесь только полдня, но уже узнал по рассказам и из СМИ, а также имел возможность увидеть своими глазами, что Красноярский край духовно богат: людьми, народом Божиим, храмами. Но это не говорит о том, что нет необходимости трудиться на ниве Божией в строительстве храмов, в окормлении народа Божия, чтобы не оставить без внимания нашей молодёжи, детей, подрастающее поколение и массу иных забот. Этот благодатный труд необходим, чтобы Церковь Христова процветала в Красноярском крае, чтобы люди с радостью переступали порог в храм Божий, чтобы обращались ко Господу, как можно больше узнавали о вере, стремились быть настоящими христианами».
Также епископ Красноярский и Ачинский осмотрел место воссоздания Богородице-Рождественского кафедрального собора и посетил строительную площадку малого храма Иоакима и Анны. Он положительно оценил проделанные работы.
Общаясь с журналистами, епископ Никита заявил, что в Красноярске, как городе-миллионнике, должно быть не менее 100 храмов:
«От патриарха есть благословение, что на каждые 10 тысяч жителей должен быть храм, а исходя из того, что в Красноярске более миллиона человек, поэтому не менее 100 храмов здесь необходимо, чтобы было».
Отметим, по данным митрополии, сейчас в краевом центре 31 приходской храм, 5 домовых (в приспособленных зданиях под храм) и 7 приписных храмов к приходским.