Новый глава Красноярской митрополии: в городе должно быть не менее 100 храмов

«Очень многое за это время сделано. Я здесь только полдня, но уже узнал по рассказам и из СМИ, а также имел возможность увидеть своими глазами, что Красноярский край духовно богат: людьми, народом Божиим, храмами. Но это не говорит о том, что нет необходимости трудиться на ниве Божией в строительстве храмов, в окормлении народа Божия, чтобы не оставить без внимания нашей молодёжи, детей, подрастающее поколение и массу иных забот. Этот благодатный труд необходим, чтобы Церковь Христова процветала в Красноярском крае, чтобы люди с радостью переступали порог в храм Божий, чтобы обращались ко Господу, как можно больше узнавали о вере, стремились быть настоящими христианами».