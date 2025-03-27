Глава Иркутской области поблагодарил правительство РФ за внимание к региону

Отметим, что правительство России работает над повышением доступности медицины, для этого строят новые больницы, создаются различные меры поддержки для кадров. Продолжается работа и по возведению жилья, расселению аварийного — и там, и там Иркутская область занимает второе место в Сибири. Игорь Кобзев добавил, что на поддержку регионов в 2024 было выделено более 3,5 триллионов рублей.