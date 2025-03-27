Глава Иркутской области поблагодарил правительство РФ за внимание к региону

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о том, чего удалось добиться правительству в 2024 году. Как стало известно КП-Иркутск, одна из тем, представленных в отчете, это реализация национальных проектов, направленных на создание комфортных условий жизни — благодаря ним с 2019 года в Приангарье построили более 200 новых объектов соцкультбыта и ЖКХ.
Также была оказана усиленная помощь родителям, воспитывающим детей. На сегодняшний день в регионе действует 41 мера социальной поддержки. Еще одна важная тема — поддержка бойцов СВО и их семей — оказывает 39 мер.
— Благодарен правительству страны и Михаилу Мишустину за внимание к Иркутской области. Поддержка федерального центра имеет для нас первостепенное значение. Вместе с главой государства Владимиром Путиным, усилиями всех уровней власти, мы продолжим решать поставленные задачи, направленные на процветание нашей страны и повышение качества жизни, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Отметим, что правительство России работает над повышением доступности медицины, для этого строят новые больницы, создаются различные меры поддержки для кадров. Продолжается работа и по возведению жилья, расселению аварийного — и там, и там Иркутская область занимает второе место в Сибири. Игорь Кобзев добавил, что на поддержку регионов в 2024 было выделено более 3,5 триллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города с 15 апреля.