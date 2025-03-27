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В импортозамещённых красках для волос из России не нашли токсичного альдегида лилиала

В произведённых на территории России красках для волос «Сьёсс» и «Палетт» нет опасного альдегида лилиала, обнаруженного в аналогичной продукции от зарубежных компаний. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Источник: Life.ru

Специалисты Telegram-канала сравнили продукцию российского и чешского производителей и выяснили, что при создании отечественных красок «Сьёсс» и «Палетт» не используется упомянутая токсичная добавка. Изготовитель подтвердил, что недавний скандал о наличии опасных веществ в импортных средствах для волос никак не касается нашей продукции, так как лилиала попросту нет в её составе.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщила об обнаружении лилиала в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производства. Этот токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека и с 2023 года внесён в перечень запрещённых в парфюмерии и косметике.