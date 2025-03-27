В импортозамещённых красках для волос из России не нашли токсичного альдегида лилиала

Специалисты Telegram-канала сравнили продукцию российского и чешского производителей и выяснили, что при создании отечественных красок «Сьёсс» и «Палетт» не используется упомянутая токсичная добавка. Изготовитель подтвердил, что недавний скандал о наличии опасных веществ в импортных средствах для волос никак не касается нашей продукции, так как лилиала попросту нет в её составе.