Знакомый звезды фильма «Сволочи» Буганова заявил, что у того нет никаких проблем с работой

«Хороший человек, такую историю раздули, не зная её сути. Человек работал, семья, ребёнок!» — заявил он.
Приятель Буганова добавил, что на данный момент у него нет вестей о состоянии артистка, поскольку он сам пытается с ним связаться.
Ранее СМИ сообщали, что актёр Олег Буганов потерял работу и столкнулся с депрессией, которая довела его в итоге до реанимации. Сообщалось, что ему стало плохо в пятницу, а в больнице он рассказал врачам, что всё дело в том, что он уже долгое время не может найти себе источник заработка.