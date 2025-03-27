Знакомый звезды фильма «Сволочи» Буганова заявил, что у того нет никаких проблем с работой

Ранее СМИ сообщали, что актёр Олег Буганов потерял работу и столкнулся с депрессией, которая довела его в итоге до реанимации. Сообщалось, что ему стало плохо в пятницу, а в больнице он рассказал врачам, что всё дело в том, что он уже долгое время не может найти себе источник заработка.