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Спасатели назвали опасное место в Астане

Столичные спасатели обратились к жителям Астаны с предупреждением — из-за потепления лед на Есиле стремительно тает, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Источник: gov.kz

Сейчас толщина льда на реке Есиль составляет 43 сантиметра, с каждым днем она стремительно уменьшается.

В целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.

Кроме того, в ДЧС напоминают о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:

  • не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда;
  • воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях;
  • не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;
  • не переходите ледовые участки в неположенных местах;
  • не разводите на льду открытый огонь;
  • при рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке;
  • не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях;
  • всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь;
  • если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.

«Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112», — говорится в сообщении.