Спасатели назвали опасное место в Астане

Сейчас толщина льда на реке Есиль составляет 43 сантиметра, с каждым днем она стремительно уменьшается.
В целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.
Кроме того, в ДЧС напоминают о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:
- не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда;
- воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях;
- не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;
- не переходите ледовые участки в неположенных местах;
- не разводите на льду открытый огонь;
- при рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке;
- не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях;
- всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь;
- если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.
«Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112», — говорится в сообщении.