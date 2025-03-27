Открыто дело о наследстве после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк: биография, личная жизнь

Анастасия Заворотнюк стала настоящей «зажигалочкой» российского кинематографа. Ее образы на экране всегда были яркими, веселыми и запоминающимися. Особенно зрители полюбили ее за роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». За эту роль актриса стала узнаваемой не только в России, но и далеко за ее пределами. Однако мало кто знает, что за ярким экранным образом скрывалась серьезная работа, сложная жизнь и доброе сердце.