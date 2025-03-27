Открыто дело о наследстве после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк: биография, личная жизнь

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни.
Анастасия Заворотнюк — известная российская актриса, чье имя ассоциируется у многих с образом веселой и обаятельной няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня», ушла из жизни после тяжелой болезни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. О жизненном и творческом пути Анастасии, ее ярких работах и о том, как болезнь повлияла на ее жизнь и карьеру — в материале URA.RU.
Биография Анастасии Заворотнюк.
Биография Анастасии Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк стала настоящей «зажигалочкой» российского кинематографа. Ее образы на экране всегда были яркими, веселыми и запоминающимися. Особенно зрители полюбили ее за роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». За эту роль актриса стала узнаваемой не только в России, но и далеко за ее пределами. Однако мало кто знает, что за ярким экранным образом скрывалась серьезная работа, сложная жизнь и доброе сердце.
Детство и юность.
Родившаяся 3 апреля 1971 года в семье телеуправляющего и актрисы Анастасия Заворотнюк была с детства окружена атмосферой творчества. Анастасия с детства мечтала о сцене. В конце концов, после года обучения на историческом факультете Астраханского педагогического университета, она переехала в Москву и была принята в Школу-студию МХАТ.
Творческий путь.
Кинодебют Анастасии состоялся в фильме «Машенька», который принес ей первую славу. Работа в театре-студии Олега Табакова, участие в 29 спектаклях, а также роли в кино и на телевидении укрепили ее статус успешной актрисы. После успеха «Моей прекрасной няни» Анастасия стала лицом канала «СТС» и ведущей нескольких популярных шоу.
Сериал «Моя прекрасная няня», который стал поворотным в карьере молодой актрисыФото: Фото: ИТАР-ТАСС/ Наталья Колесникова.
Личная жизнь.
В личной жизни Анастасии было много ярких страниц: от первого брака с продюсером Олафом Шварцкопфом до романа с актером Сергеем Жигуновым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым построила большой загородный дом и стала мамой малышки Милы.
Долгожданное счастье актриса обрела с фигуристом Петром Чернышевым, с которым познакомилась на съемках шоуФото: Фото: Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС.
Здоровье Анастасии Заворотнюк.
В 2019 году было раскрыто, что актриса Анастасия Заворотнюк столкнулась с серьезным заболеванием — раком мозга. Эту новость впервые опубликовал таблоид «Тайны звезд». Сначала публика восприняла информацию с недоверием, однако вскоре подтверждения от различных источников заставили признать горькую реальность.
Отсутствие актрисы в общественной жизни.
Заворотнюк заметно отошла от публичной деятельности, не участвуя в киносъемках и телешоу, несмотря на наличие подписанных контрактов. В медиа циркулировали слухи от лиц, утверждавших, что видели актрису в измененном виде. Ожидание официального заявления о состоянии ее здоровья породило множество неподтвержденных домыслов и предположений.
О диагнозе стало известно в 2019 годуФото: Фото: Сергей Виноградов/ТАСС.
Семейное заявление об истинном положении дел.
В ответ на бесконечные домыслы и слухи, родные актрисы выступили с официальным заявлением, опровергая информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии. Они призвали общественность уважать личную жизнь актрисы и полагаться только на достоверные источники.
Процесс лечения.
В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил об улучшении состояния актрисы, ее переводе из реанимации в обычную палату. В то же время, в социальных сетях распространялись ложные сообщения о смерти актрисы, что вызвало необходимость вмешательства со стороны директора.
Поддержка близких и коллег.
Сосед актрисы по даче Вячеслав Манучаров поделился оптимистичными новостями о преодолении острой фазы болезни актрисой. Также стало известно, что за лечение Заворотнюк отвечает известный нейрохирург Алексей Кривошапкин.
В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил об улучшении состояния актрисы, ее переводе из реанимации в обычную палатуФото: Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов.
Финансовые трудности.
Сообщается о значительных расходах на лечение актрисы и ее долгах перед налоговой службой. Петр Чернышев, муж актрисы, также столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с оплатой лечения.
Последняя информация о состоянии Заворотнюк появилась осенью 2023 года, когда дочь Анна выразила свои переживания в социальных сетях.
Смерть актрисы.
Анастасия Заворотнюк скончалась на 54 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях.
«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить.
«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая.
Наследство.
Только в марте 2025 года было открыто наследственное дело. По словам нотариуса Марины Щирской, родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.
У артистки осталось трое детей: двое от второго мужа актрисы, бизнесмена Дмитрия Стрюкова — Анна и Майкл. И один ребенок от последнего брака — Мила, от фигуриста Петра Чернышева. Так же у актрисы еще жива мать — народная артистка России Валентина Заворотнюк. Все они имеют право получить часть наследства Анастасии.
Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизниФото: Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва».