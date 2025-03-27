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Красноярский край на волне иномарок: продажи выросли на 40%

В Красноярском крае наблюдается заметный рост продаж иномарок от профессиональных продавцов.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Согласно анализу экспертов «Авито Авто», в январе-феврале 2025 года предложение автомобилей с пробегом увеличилось на впечатляющие 40,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидером среди иностранных марок стала Toyota, на долю которой пришло 24,5% всех объявлений. Замыкают тройку фаворитов Honda с 11,8% и Nissan с 9,2%. Также в пятерке оказалась Mazda (5,9%) и корейская Kia (4,9%).

Среди моделей наибольшим спросом пользовалась Toyota Corolla, составившая 2,4% от общего предложения. В топ-5 также вошли Toyota Camry (1,7%), Hyundai Solaris (1,4%), Ford Focus и Honda Accord (по 1,3%).

Интерес пользователей платформы также возглавляет Toyota: ее доля составила 29,8%. За ней следуют Honda (14,2%), Nissan (12%), Mazda (6,3%) и Kia (3%). В числе самых популярных моделей снова лидирует Toyota Corolla с долей 3,4%, а также Hyundai Solaris (2,3%) и Toyota Camry (2,1%). Mercedes-Benz E-класс и Mazda Demio делят последнюю позицию в пятерке с долей 1,8%.