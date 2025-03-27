Красноярский край на волне иномарок: продажи выросли на 40%

Интерес пользователей платформы также возглавляет Toyota: ее доля составила 29,8%. За ней следуют Honda (14,2%), Nissan (12%), Mazda (6,3%) и Kia (3%). В числе самых популярных моделей снова лидирует Toyota Corolla с долей 3,4%, а также Hyundai Solaris (2,3%) и Toyota Camry (2,1%). Mercedes-Benz E-класс и Mazda Demio делят последнюю позицию в пятерке с долей 1,8%.