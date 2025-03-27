Красноярский край на волне иномарок: продажи выросли на 40%

Согласно анализу экспертов «Авито Авто», в январе-феврале 2025 года предложение автомобилей с пробегом увеличилось на впечатляющие 40,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Лидером среди иностранных марок стала Toyota, на долю которой пришло 24,5% всех объявлений. Замыкают тройку фаворитов Honda с 11,8% и Nissan с 9,2%. Также в пятерке оказалась Mazda (5,9%) и корейская Kia (4,9%).
Интерес пользователей платформы также возглавляет Toyota: ее доля составила 29,8%. За ней следуют Honda (14,2%), Nissan (12%), Mazda (6,3%) и Kia (3%). В числе самых популярных моделей снова лидирует Toyota Corolla с долей 3,4%, а также Hyundai Solaris (2,3%) и Toyota Camry (2,1%). Mercedes-Benz E-класс и Mazda Demio делят последнюю позицию в пятерке с долей 1,8%.