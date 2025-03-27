Китайский бизнес взял курс на мусор Хабаровского края

Китайские инвесторы готовы вложить 122 миллиона рублей в переработку отходов в Хабаровском крае. Это поможет снизить нагрузку на местные свалки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация из китайской провинции Цзилинь обсудила с властями возможность строительства завода по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Компания, имеющая опыт работы в Китае, заинтересована в выходе на российский рынок.
Проект предполагает переработку до 10 000 тонн отходов в год. Вложения в 122 млн рублей покроют изыскательные работы, строительство и закупку оборудования. Чтобы ознакомиться с местным опытом, китайские инвесторы уже посетили хабаровское предприятие, занимающееся переработкой макулатуры и пластика.
Обсуждение продолжится в мае на Российско-Китайском форуме, где стороны детально разберут возможности сотрудничества. В случае успешных переговоров проект может стать первым шагом к масштабному перерабатывающему кластеру на Дальнем Востоке.