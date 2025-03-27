Китайский бизнес взял курс на мусор Хабаровского края

Проект предполагает переработку до 10 000 тонн отходов в год. Вложения в 122 млн рублей покроют изыскательные работы, строительство и закупку оборудования. Чтобы ознакомиться с местным опытом, китайские инвесторы уже посетили хабаровское предприятие, занимающееся переработкой макулатуры и пластика.