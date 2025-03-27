Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

«В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны», — говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости.
Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном.
«Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш», — поясняется в сообщении.