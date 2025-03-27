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Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной зоне, в целях проведения превентивных мероприятий.

Источник: Пресс-служба губернатора Тюменской области

«В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны», — говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости.

Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном.

«Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш», — поясняется в сообщении.