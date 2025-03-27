Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

«В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны», — говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости.