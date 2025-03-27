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Владельцам собак в Приморье массово прилетают штрафы

Отловленных на самовыгуле хвостиков по всему краю помещают в приют.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала года в отношении недобросовестных владельцев собак составлено более 80 штрафов, почти 60 из них за самовыгул, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.

Так, за самовыгул собак хозяевам питомцев предусмотрен штраф в размере от 1500 до 3000 рублей. Хвостиков, находящихся на улице без владельца, ловят специальные службы и помещают в приют.

Штрафы до 5000 рублей: в Приморье приняли закон о содержании собак.

С 1 апреля 2025 года штраф за отсутствие регистрации питомца станет обязательным.

«Недобросовестным владельцам вынесено 58 постановлений о назначении административного наказания. Судебные решения об отмене постановлений за самовыгул отсутствуют», — подчеркнул руководитель государственной ветеринарной инспекции Станислав Крушинский.

Напомним, в 2025 году в Приморье начали действовать изменения в правилах содержания питомцев: введены штрафы за самовыгул собак и неуборку за ними на улице. Также среди требований оказалось обязательное чипирование.