Владельцам собак в Приморье массово прилетают штрафы

С начала года в отношении недобросовестных владельцев собак составлено более 80 штрафов, почти 60 из них за самовыгул, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Так, за самовыгул собак хозяевам питомцев предусмотрен штраф в размере от 1500 до 3000 рублей. Хвостиков, находящихся на улице без владельца, ловят специальные службы и помещают в приют.
Штрафы до 5000 рублей: в Приморье приняли закон о содержании собак.
С 1 апреля 2025 года штраф за отсутствие регистрации питомца станет обязательным.
«Недобросовестным владельцам вынесено 58 постановлений о назначении административного наказания. Судебные решения об отмене постановлений за самовыгул отсутствуют», — подчеркнул руководитель государственной ветеринарной инспекции Станислав Крушинский.
Напомним, в 2025 году в Приморье начали действовать изменения в правилах содержания питомцев: введены штрафы за самовыгул собак и неуборку за ними на улице. Также среди требований оказалось обязательное чипирование.