В Комсомольске-на-Амуре обрушился потолок в подъезде жилого дома

В Комсомольске-на-Амуре в одном из домов на улице Орехова обрушился потолок в подъезде. Обломки засыпали лестницы до самого первого этажа, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Жильцы дома рассказали, что аварийное состояние здания давно вызывает тревогу. Дом построен 72 года назад и нуждается в капитальном ремонте. Чтобы защитить себя, люди установили подпорки в квартирах и балки на лестничных площадках. Однако в первом подъезде укрепить перекрытия не успели — в итоге потолок рухнул.
По словам местных жителей, управляющая компания игнорирует жалобы.
Между тем опасность сохраняется: ходить по подъезду теперь можно только на свой страх и риск, ведь угроза новых обрушений остаётся высокой.