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В Комсомольске-на-Амуре обрушился потолок в подъезде жилого дома

Жильцы сами ставят подпорки, но управляющая компания бездействует.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре в одном из домов на улице Орехова обрушился потолок в подъезде. Обломки засыпали лестницы до самого первого этажа, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Жильцы дома рассказали, что аварийное состояние здания давно вызывает тревогу. Дом построен 72 года назад и нуждается в капитальном ремонте. Чтобы защитить себя, люди установили подпорки в квартирах и балки на лестничных площадках. Однако в первом подъезде укрепить перекрытия не успели — в итоге потолок рухнул.

По словам местных жителей, управляющая компания игнорирует жалобы.

Между тем опасность сохраняется: ходить по подъезду теперь можно только на свой страх и риск, ведь угроза новых обрушений остаётся высокой.