В Комсомольске-на-Амуре обрушился потолок в подъезде жилого дома

Жильцы дома рассказали, что аварийное состояние здания давно вызывает тревогу. Дом построен 72 года назад и нуждается в капитальном ремонте. Чтобы защитить себя, люди установили подпорки в квартирах и балки на лестничных площадках. Однако в первом подъезде укрепить перекрытия не успели — в итоге потолок рухнул.