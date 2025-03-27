В Госдуме попросили Роспотребнадзор проверить краски для волос: Вот какие марки могут быть потенциально опасными

Депутат Госдумы Сергей Леонов направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой проверить ряд красок для волос на содержание опасного для репродуктивной функции вещества.
Речь идет о бутилфенилметилпропионале, второе название которого — литиевый альдегид. Данное вещество также вызывает контактный дерматит. Основываясь на публикациях в СМИ, депутат высказывает предположение, что это вещество содержится в красках для волос от Schwarzkopf и Syoss.
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — цитирует РИА Новости выдержку из письма депутата в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Напомним, накануне Роспотребнадзор за год проверил 4,8 тысячи образцов хлебобулочных и кондитерских изделий, продающихся в Петербурге. Оказалось, что 4,5% сладкой продукции и 0,2% выпечки не соответствуют микробиологическим нормам.
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