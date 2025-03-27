В Госдуме попросили Роспотребнадзор проверить краски для волос: Вот какие марки могут быть потенциально опасными

Речь идет о бутилфенилметилпропионале, второе название которого — литиевый альдегид. Данное вещество также вызывает контактный дерматит. Основываясь на публикациях в СМИ, депутат высказывает предположение, что это вещество содержится в красках для волос от Schwarzkopf и Syoss.