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Путину предложили открыть филиал Наццентра «Россия» во Владивостоке

Церемония открытия центра совпадёт с ключевым экономическим форумом страны ВЭФ.

Источник: Аргументы и факты

В среду, 26 марта, в Москве во время осмотра выставки «Путешествие по России» руководитель Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова предложила президенту Владимиру Путину лично открыть первый региональный филиал организации во Владивостоке. Событие запланировано на понедельник, 1 сентября, и приурочено к традиционному Восточному экономическому форуму в столице ДФО.

Президент поблагодарил за предложение.

Как сообщает ТАСС, создание пяти новых представительств в регионах идёт в рамках -президентского поручения. Помимо Приморья, до конца 2025 года отделения появятся:

— в Красноярском крае;

— Рязани;

— Севастополе;

— Ханты-Мансийском автономном округе.

Культурно-образовательная площадка Национальный центр «Россия» начала работу 4 ноября 2024 года на месте бывшего «Экспоцентра». Центр продолжает традиции масштабной выставки на ВДНХ. Основными направлениями деятельности центра стали:

— демонстрация экономических достижений всех 89 субъектов РФ;

— сохранение исторической памяти;

— укрепление традиционных ценностей.

В экспозициях представлены как современные разработки, так и перспективные проекты ключевых отраслей экономики. Отдельное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию через интерактивные форматы.

Национальный центр «Россия» и его руководитель с февраля 2025 года находятся под санкциями Европейского союза.