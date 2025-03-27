Путину предложили открыть филиал Наццентра «Россия» во Владивостоке

В среду, 26 марта, в Москве во время осмотра выставки «Путешествие по России» руководитель Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова предложила президенту Владимиру Путину лично открыть первый региональный филиал организации во Владивостоке. Событие запланировано на понедельник, 1 сентября, и приурочено к традиционному Восточному экономическому форуму в столице ДФО.