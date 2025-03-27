Путину предложили открыть филиал Наццентра «Россия» во Владивостоке

В среду, 26 марта, в Москве во время осмотра выставки «Путешествие по России» руководитель Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова предложила президенту Владимиру Путину лично открыть первый региональный филиал организации во Владивостоке. Событие запланировано на понедельник, 1 сентября, и приурочено к традиционному Восточному экономическому форуму в столице ДФО.
Президент поблагодарил за предложение.
Как сообщает ТАСС, создание пяти новых представительств в регионах идёт в рамках -президентского поручения. Помимо Приморья, до конца 2025 года отделения появятся:
— в Красноярском крае;
— Рязани;
— Севастополе;
— Ханты-Мансийском автономном округе.
Культурно-образовательная площадка Национальный центр «Россия» начала работу 4 ноября 2024 года на месте бывшего «Экспоцентра». Центр продолжает традиции масштабной выставки на ВДНХ. Основными направлениями деятельности центра стали:
— демонстрация экономических достижений всех 89 субъектов РФ;
— сохранение исторической памяти;
— укрепление традиционных ценностей.
В экспозициях представлены как современные разработки, так и перспективные проекты ключевых отраслей экономики. Отдельное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию через интерактивные форматы.
Национальный центр «Россия» и его руководитель с февраля 2025 года находятся под санкциями Европейского союза.